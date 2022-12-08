Организаторы выступления Барских в Екатеринбурге вернут зрителям деньги за билеты

Организаторов выступления украинского исполнителя Макса Барских в Екатеринбурге обязали вернуть зрителям деньги за билеты

Концерт Макса Барских должен был состояться в Екатеринбурге еще в 2020 году. Из-за ковида выcтупление было перенесено на 16 апреля 2022 года.

После запуска спецоперации РФ в Украине исполнитель отменил все свои концерты на территории России. Деньги за билеты артист не вернул.

Роспотребнадзор обязал организаторов мероприятия вернуть зрителям все деньги, потраченные на приобретение билетов на выступление украинского певца.