Столтенберг заявил о о возможности большой войны между НАТО и Россией

Глава НАТО Йенс Столтенберг открыто признал, что между Североатлантическим альянсом и Россией может начаться война.

В интервью норвежскому телеканалу NRK он сказал, что опасается, что "конфликт в Украине выйдет из-под контроля и превратится в большую войну между НАТО и Россией".

Глава НАТО заверил, что убежден, что эскалации конфликта удалось избежать благодаря тому, что Альянс усилил свое присутствие на восточном фланге.

По его словам, "Путин знает, что Альянс действует по принципу «один за всех и все за одного". Столтенберг подчеркнул, что "самой важной миссией НАТО является предотвращение полномасштабной войны в Европе, и мы работаем над этим каждый день". По его словам, "нам предстоит испытание, сможет ли свобода противостоять авторитарному режиму".

"Если что-то пойдет не так, все может пойти очень плохо. Эта ужасная война на Украине — это еще и война, которая может стать полномасштабной войной, перерасти в большую войну между НАТО и Россией", — предупредил Столтенберг.

Как он подчеркнул, "победа Путина — это трагедия для Украины", но она опасна и для НАТО.