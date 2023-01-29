Пожилого немца нашли мертвым в прессе для мусора возле супермаркета

2023-01-29 20:59

О том, что 69-летний мужчина был найден мертвым в прессе для мусора в супермаркете в Нордерштедте сообщила в воскресенье полиция региона.

Об исчезновении мужчины сообщили его родственники утром, 29 января, сообщила пресс-секретарь полиции. 

Как произошла авария, пока остается неизвестным. Полиция начала расследование. 
 

Опубликовано: Тарас Медведев









Новости СМИ2