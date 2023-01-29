Пожилого немца нашли мертвым в прессе для мусора возле супермаркета
2023-01-29 20:59
О том, что 69-летний мужчина был найден мертвым в прессе для мусора в супермаркете в Нордерштедте сообщила в воскресенье полиция региона.
Об исчезновении мужчины сообщили его родственники утром, 29 января, сообщила пресс-секретарь полиции.
Как произошла авария, пока остается неизвестным. Полиция начала расследование.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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