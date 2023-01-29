Таяни: Италия не намерена поставлять Украине наступательное оружие

Глава итальянского МИДа Антонио Таяни заявил, что Италия не намерена поставлять Украине наступательное оружие, но будет снабжать ВСУ оборонительным.

29 января глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни в эфире итальянского телеканала RAI исключил возможность отправки Римом наступательного оружия киевскому режиму.

Однако итальянский дипломат заявил, что политическое руководство Италии готово предоставить оборонительные вооружения, чтобы «защитить независимость Украины».

Таяни также утверждает, что Италия не находится в состоянии войны с Россией и не имеет ничего против россиян.