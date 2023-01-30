У Шольца не было друзей в Вашингтоне, заявил глава Мюнхенской конференции, комментируя поставки танков Киеву

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген обвинил канцлера Олафа Шольца в том, что он расстроил Соединенные Штаты своим поведением в дебатах о танках.

Правительство США ожидало, что Германия возьмет на себя инициативу по «Леопардам», но канцлер не согласился с этим.

«У канцлера определенно не было друзей в Вашингтоне», — сообщил Хойсген газетам Rheinische Post и General-Anzeiger.

Федеральное правительство хочет поставить танки Leopard 2 в Украину, а также разрешить это сделать союзникам. Критики осуждают Шольца в том, что это решение было принято слишком нерешительно.

«США поставили Украине в десять раз больше оружия, чем Германия. Я не знаю, где бы были мы, европейцы, поддерживая Украину без американцев, и где бы сейчас были русские», — продолжил Хойсген.

Политик заявил, что поймет позицию США к нынешней власти в Германии, если она станет не слишком приветливой.