Стрелков призвал командование группировкой СВО активно наносить удары по каналам поставки танков и систем ПРО с Запада
Бывший глава Минобороны ДНР и экс-сотрудник ФСБ России заявил в соцсетях о явно недостаточной проработке вопроса о подавлении формирующихся группировок ВСУ, основанных на новых западных поставках.
Стрелков не понимает, почему до сих пор н уничтожены мосты и путепроводы, по которым доставляются новые системы ПРО в восточные и южные регионы.
ПО его словам, скоро по этим же каналам в Запорожье и Харьков будут доставлены не только системы ПВО «Патриот» и «Ирис-Т», но и танки «Абрамс» и «Леопард».
Под прикрытием средств ПВО танковые роты будут представлять реальную угрозу для российских соединений предупредил Стрелков.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Наталья
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