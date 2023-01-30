Стрелков призвал командование группировкой СВО активно наносить удары по каналам поставки танков и систем ПРО с Запада

Бывший глава Минобороны ДНР и экс-сотрудник ФСБ России заявил в соцсетях о явно недостаточной проработке вопроса о подавлении формирующихся группировок ВСУ, основанных на новых западных поставках.

Стрелков не понимает, почему до сих пор н уничтожены мосты и путепроводы, по которым доставляются новые системы ПРО в восточные и южные регионы.

ПО его словам, скоро по этим же каналам в Запорожье и Харьков будут доставлены не только системы ПВО «Патриот» и «Ирис-Т», но и танки «Абрамс» и «Леопард».

Под прикрытием средств ПВО танковые роты будут представлять реальную угрозу для российских соединений предупредил Стрелков.