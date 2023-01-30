В Польше преступник убежал от полицейских на их собственной машине

Очевидно, что-то пошло не так во время работы полиции в Шлёнском воеводстве Польши полиции. 32-летний мужчина скрылся от правоохранителей на их собственной полицейской машине.

В воскресенье, 29 января полицейских из Олесницы незадолго до полудня вызвали для в одну из гостиниц. Согласно уведомлению, речь шла об агрессивном мужчине, который угрожал безопасности других людей, находившихся там, и уничтожал имущество, бросая стулья.

Офицеры немедленно прибыли на место происшествия на новейшем полицейском автомобиле Toyota, который заводится без ключа. Когда они прибыли, то заметили, что агрессивный мужчина уже находится снаружи здания.

Однако, когда он увидел приближающихся полицейских, то начал убегать. Полицейские сразу же начали пешую погоню за сбежавшим мужчиной, который обогнул здание и добрался до припаркованной полицейской машины, сел в нее и завел двигатель, а затем уехал в сторону Олесницы.

К счастью для нерадивых полицейских, подъехавший к месту происшествия второй патруль заметил всю ситуацию и тут же бросился в погоню за мужчиной. По данным полиции, сотрудничество нескольких патрулей и блокада дороги привели к эффективному задержанию агрессивно настроенного мужчины в соседнем городке.