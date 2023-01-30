Демченко: Россия перебросила в Беларусь новые подразделения

Украинские пограничники сообщили, что российская армия перебросила на территорию Беларуси новые подразделения, пишет "Интерфакс Украина".

Спикер государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко заявил, что россияне перебрасывают в Беларусь новые подразделения.

По его словам, солдаты примут участие в учениях. Военные, уже прошедшие обучение, должны были вернуться в Россию, откуда их направят на Украину.

Демченко также отметил, что ситуация на границе с Беларусью находится "под полным контролем", сообщил портал tvn24.pl.