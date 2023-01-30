Писториус вслед за Шольцем заявил, что Германия не будет поставлять Украине боевые самолеты

Министр обороны Германии Борис Писториус на вопрос журналистов о возможной передаче истребителей Украине, заявил, что это "вопросы гипотетические", сообщает dpa.

Политик сослался на заявления Шольца, который недавно предостерег от "торгов" по ​​системам вооружения.

"Насколько мне известно, канцлер сказал все, что нужно было сказать", — подчеркнул Писториус в понедельник во время визита в оперативный штаб Бундесвера в Швиловзее недалеко от Потсдама.

Ранее Шольц раскритиковал продолжающуюся дискуссию о возможных поставках истребителей в Украину и предостерег от дальнейших торгов на системы вооружения.