Писториус вслед за Шольцем заявил, что Германия не будет поставлять Украине боевые самолеты
2023-01-30 21:22
Министр обороны Германии Борис Писториус на вопрос журналистов о возможной передаче истребителей Украине, заявил, что это "вопросы гипотетические", сообщает dpa.
Политик сослался на заявления Шольца, который недавно предостерег от "торгов" по системам вооружения.
"Насколько мне известно, канцлер сказал все, что нужно было сказать", — подчеркнул Писториус в понедельник во время визита в оперативный штаб Бундесвера в Швиловзее недалеко от Потсдама.
Ранее Шольц раскритиковал продолжающуюся дискуссию о возможных поставках истребителей в Украину и предостерег от дальнейших торгов на системы вооружения.
Опубликовано: Николай Скира