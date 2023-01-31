Режиссер 12 стульев Зеленов заявил, что если бы не выгнал Назарова, то картину бы ждал провал

Режиссер "12 стульев" Петр Зеленов убежден, что отсутствие Дмитрия Назарова в актерском составе, пойдет картине на пользу.

Съемки картины "12 стульев" начались еще в 2019 году, но были на время приостановлены из-за недостатка финансирования.

После пандемия коронавируса и запуск СВО отсрочили съемки.

Тот факт, что из проекта убрали Дмитрия Назарова, нисколько не расстроил режиссера Петра Зеленова по той причине, что, если бы фильм был доснят, то его бы ждала печальная участь.

Имя актера, который будет играть Кису Воробьянинова, режиссер раскрывать не стал.