МИД РФ: Москва учтёт выполнение соглашений при продлении зерновой сделки
2023-02-02 18:34
В МИД России рассказали о возможности продления зерновой сделки на основе реализации ранее достигнутых договорённостей между всеми участниками соглашения.
2 февраля заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин провёл телефонные переговоры с генеральным секретарём ООН по развитию и торговле Ребеккой Гринспан, где публично заявил, что администрация Москвы примет решение об участии в продлении зерновой сделки на основе степени выполнения всех договорённостей данного документа.
Вершинин отметил, что поставки российской сельскохозяйственной продукции и удобрений является приоритетом не только для России, но и для всего мирового сообщества.
Опубликовано: Ткачёв Андрей