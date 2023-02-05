Шольц: предсказания о суровой зиме и замерзающих немцах не оправдались
2023-02-05 18:07
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что прогнозы о холоде в квартирах, замерзающих людях и протестах в стране не оправдались.
По его словам, не произошло и катастрофического экономического кризиса, который пророчили Германии.
Шольц рассказал, что для поддержки граждан и бизнеса в условиях подорожания электричества и газа правительство ФРГ выделит 300 млрд евро.
Он напомнил, что на побережье Северной Германии будут работать новые терминалы для регазификации сжиженного природного газа.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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