Al Arabiya: 1060 человек стали жертвами землетрясения в Сирии

В результате произошедшего на территории Сирии землетрясения погибли 1060 человек.

В понедельник, 6 февраля 2023 года, арабоязычный новостной телеканал Al Arabiya сообщил о том, что число жертв разрушительного землетрясения в Сирии достигло 1060.

В свою очередь, издание Ash-Sharq, со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения Сирийской Арабской Республики, заявило, что ещё 2400 человек получили ранения в результате подземных толчков.