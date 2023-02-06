Полянский: коллективный Запад не заинтересован в мире на Украине

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны коллективного Запада не заинтересованы в наступлении мира на Украине.

6 февраля первый заместитель Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН заявил о том, что «мирное население Украины давно бы уже перестало страдать, если бы киевский режим и его западные хозяева были заинтересованы в мире».

Полянский пояснил, что коллективный Запад, активно накачивая киевский режим вооружением, «продолжает отодвигать перспективы мира на Украине» и провоцирует возможную эскалацию конфликта.