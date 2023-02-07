Генерал-майор СБУ Ягун: решение об отводе войск из Артемовска будет принято в ближайшие дни

По словам украинского генерала в отставке Виктора Ягуна, под Артемовском ВСУ несут очень большие потери.

Об этом он сообщил в интервью изданию Politeka, отметив, что Генеральный штаб этот вопрос активно обсуждает, так как потери на этом направлении становятся неоправданными.

При этом Ягун, подчеркнул, что отступление из города для украинских военных серьезно усложнит ситуацию на фронте, так как этот населенный пункт играл стратегическую роль.

Ранее сообщалось, что ВСУ оперативно стягивает подкрепление под Артемовском.

Со своей стороны, российская сторона сообщает, что город почти со всех сторон взят под огневой контроль.