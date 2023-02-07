Ходжес: ВСУ могут захватить Крым к августу при активной поддержке Запада

Американский генерал Бен Ходжес утверждает, что украинские войска могут вернуть Крым под контроль Киева до конца лета.

Генерал вооружённых сил США Бен Ходжес публично заявил, что армия Украины в состоянии осуществить насильственный захват Крыма уже в августе 2023 года, если лидеры стран коллективного Запада будут удовлетворять все потребности ВСУ в оружии. Также Ходжес выразил уверенность, что украинские войска должны не допустить восстановления Крымского поста через Керченский пролив.

По мнению Бена Ходжеса, в случае, если армия Украины сможет занять крымский полуостров, вытеснив оттуда российских военных, Владимир Путин может распорядиться о прекращении спецоперации.