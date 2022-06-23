Украина не должна питать иллюзий по поводу своей кандидатуры в ЕС, заявил премьер-министр Албании
Премьер-министр Албании Эди Рама посоветовал украинцам «не питать никаких иллюзий » по поводу статуса кандидата в ЕС поскольку процесс вступления будет очень долгим.
«Северная Македония была кандидатом в течение 17 лет, если я не сбился со счета, а Албания — восемь лет, так что добро пожаловать в Украину», — пошутил он по прибытии в Брюссель на встрече с лидерами ЕС.
«Присвоение статуса Украине – это хорошо. Но я надеюсь, что у украинского народа не будет много иллюзий», — добавил Эди Рама.
Напомним, Еврокомиссия приняла решение не пользоваться правилами по консенсусу всеми членами ЕС при принятии решения о вступлении Украины в образование.
Опубликовано: Тарас Медведев
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