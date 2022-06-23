Украина не должна питать иллюзий по поводу своей кандидатуры в ЕС, заявил премьер-министр Албании

Премьер-министр Албании Эди Рама посоветовал украинцам «не питать никаких иллюзий » по поводу статуса кандидата в ЕС поскольку процесс вступления будет очень долгим.

«Северная Македония была кандидатом в течение 17 лет, если я не сбился со счета, а Албания — восемь лет, так что добро пожаловать в Украину», — пошутил он по прибытии в Брюссель на встрече с лидерами ЕС.

«Присвоение статуса Украине – это хорошо. Но я надеюсь, что у украинского народа не будет много иллюзий», — добавил Эди Рама.

Напомним, Еврокомиссия приняла решение не пользоваться правилами по консенсусу всеми членами ЕС при принятии решения о вступлении Украины в образование.