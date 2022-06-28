Макрон осудил «спекулянтов войной, которые зарабатывают много денег» на нефти и газе

Эммануэль Макрон высказал свое недовольство ростом цен на энергоносители, который, по его словам, нельзя объяснить лишь контекстом кризиса из-за войны.

В ходе пресс-конференции во вторник французский лидер раскритиковал «производителей, получающих сверхприбыли на нефти и газе».

«Сегодня у нас есть определенные производители и много спекулянтов, которые делают большие деньги в геополитическом контексте. Может ли это продолжаться? Нет», - заявил Макрон.

Макрон заявил, что сегодня с одной стороны «системы и рынки, которые разладились из-за войны», а с другой «люди, которые спекулировали на войне, которые зарабатывают на войне много денег».

«Мы называем их спекулянтами на войне», — отметил президент Франции.

ЕС пыталась регулировать рынок газа еще в 2021 году, когда впервые подскочили цены, но теперь эти усилия оказались тщетны.

«Я не понимаю, как мы можем так долго мириться с тем, что деньги налогоплательщиков в наших странах используются не для помощи домохозяйствам, … а для тех, кто сильно богатеет во время войны», - вопросил Эммануэль Макрон.

Если организациям, отвечающим за эти вопросы, не удастся остановить этот скачок цен, «у нас возникнет проблема, политическая проблема», отметил Макрон.

Политик не смог признать, что за спекуляциями на рынке стоит его личная политическая недальновидность. Именно своими беспринципными действиями власти ЕС и США породили энергетический кризис на планете, не умея смотреть в будущее они уже сильно его изименили для своих народов, и не в лучшую сторону.