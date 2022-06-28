НАТО проводит саммит под лозунгом "исторического проявления силы для защиты Украины"

Саммит НАТО на фоне прошедших форумов ЕС и G7 уже назвали «историческим проявлением силы для защиты Украины».

На третьем саммите за неделю западный альянс планирует сдерживание своих восточных границ за счет перевооружения.

Незадолго до начала саммита было неясно, как может быть разрешен спор с Турцией по поводу приема Финляндии и Швеции.

Перед саммитом в Мадриде генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

В итоге стороны приняли заявление о предоставлении услуг по обеспечению безопасности подписантов.

Ввиду российской агрессии НАТО хочет увеличить численность своих сил быстрого реагирования с примерно 40 000 до более чем 300 000 человек.

Союзники хотят обсудить это преобразование прежних сил вмешательства НАТО NRF. Трансформация является частью новой модели сил Альянса.