В багаже двух женщин в аэропорту Таиланда нашли 109 живых животных, включая дикобразов и змей

В аэропорту Бангкока Суварнабхуми задержаны две женщины, которые пытались провезти в багаже 109 живых животных.

Женщины направлялись в Индию. Сначала в их сумках при помощи рентгеновского оборудования были обнаружены два подозрительных предмета.

Впоследствии в багаже пассажирок были обнаружены два белых дикобраза и два броненосца, 35 черепах, 50 хамелеонов и 20 змей.

Женщинам 38 и 24 лет предъявлены обвинения в нарушении Закона Таиланда об охране и защите дикой природы от 2019 года, Закона о болезнях животных от 2015 года и Закона о таможне от 2017 года.

По информации Альянса по торговле дикими животными, продажа таких особей наносит огромный вред их популяциям во всем мире.

При поддержке посольства США работает несколько организаций, которые помогают Таиланду и другим странам бороться с торговлей дикими животными и преступлениями против природы.

Такие агентства принимают меры для защиты исчезающих видов и снижению спроса на незаконные продукты дикой природы.

В Министерстве юстиции США подчеркивают, что торговля дикими животными препятствует экономическому развитию и подрывает верховенство закона.