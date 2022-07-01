Бастрыкин предложил убрать сцены насилия и реалити-шоу с телевизоров в РФ

Лидер российского СК Александр Бастрыкин предложил убрать с телевидения сцены насильственного характера и ряд других элементов шоу.

Днём пятницы председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин публично выступил с инициативой по ликвидации сцен насилия и жестокости на отечественном телевидении.

Также Бастрыкин предлагает убрать с телевизоров России все реалити-шоу, которые не соответствуют морально-нравственным ценностям ориентирам россиян.

По мнению Александра Бастрыкина, нынешнее наполнение телевизионного эфира в России развращает и делает жестокой подрастающее поколение и молодёжь.