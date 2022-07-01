Голландские фермеры на протесте били молотам по автобусам полиции
Фермеры, которые с начала недели протестуют в Голландии против сокращения использования удобрений и роста цен на топливо устроили побоище для полицейского спецтранспорта.
Планы правительства Марка Рютте снизить использование азотных удобрений на 70% к 2030 году из-за которых на 30% сократится поголовье домашнего скота, не по душе местным фермерам.
Ранее протестующие блокировали дороги тракторами и привели к парламенту коров, но теперь осверипели и набросились на полицейские автобусы с молотами.
Опубликовано: Тарас Медведев
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