В ДНР вступил в силу новый УПК, где указано, каким образом исполняется высшая мера

Уголовно-процессуальный кодекс ДНР приводит порядок исполнения наказания в случае приговора суда о высшей мере – смертной казни.

Законодательством устанавливается казнь за ряд преступлений путем расстрела, который приводится в исполнение «непублично».

При исполнении приговора в отношении группы лиц расстрел «производится отдельно в отношении каждого и в отсутствии остальных».

Отмечается также, что тела проговорённых после расстрела не выдаются родным и места их захоронения не указываются.

Уголовно-исполнительный кодекс вступает в силу с 1 июля 2022 года, но положения об исполнении смертной казни начнут действовать с 1 января 2025 года.