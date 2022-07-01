В ДНР вступил в силу новый УПК, где указано, каким образом исполняется высшая мера
Уголовно-процессуальный кодекс ДНР приводит порядок исполнения наказания в случае приговора суда о высшей мере – смертной казни.
Законодательством устанавливается казнь за ряд преступлений путем расстрела, который приводится в исполнение «непублично».
При исполнении приговора в отношении группы лиц расстрел «производится отдельно в отношении каждого и в отсутствии остальных».
Отмечается также, что тела проговорённых после расстрела не выдаются родным и места их захоронения не указываются.
Уголовно-исполнительный кодекс вступает в силу с 1 июля 2022 года, но положения об исполнении смертной казни начнут действовать с 1 января 2025 года.
Опубликовано: Тарас Медведев
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