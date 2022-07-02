Президент Кипра Анастасиадис признал вред для страны от санкций против России
Президент Кипра Никос Анастасиадис признался, что экономика Кипра пострадала от санкций против России.
2 июля президент островной республики Кипр Никос Анастасиадис сообщил, что экономика его государства существенным образом пострадала от поддержки Запада в его намерениях вводить антироссийские санкции.
Пор словам Анастасиадиса, наибольшие потери в Кипре понесли такие секторы экономики как доходы страны от туризма, банковской системы и продажи услуг за границу.
При этом Никос Анастасиадис подчеркнул, что Кипр не откажется от санкций против России и намерен сделать более гибкой свою модель экономического развития.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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