Президент Кипра Анастасиадис признал вред для страны от санкций против России

Президент Кипра Никос Анастасиадис признался, что экономика Кипра пострадала от санкций против России.

2 июля президент островной республики Кипр Никос Анастасиадис сообщил, что экономика его государства существенным образом пострадала от поддержки Запада в его намерениях вводить антироссийские санкции.

Пор словам Анастасиадиса, наибольшие потери в Кипре понесли такие секторы экономики как доходы страны от туризма, банковской системы и продажи услуг за границу.

При этом Никос Анастасиадис подчеркнул, что Кипр не откажется от санкций против России и намерен сделать более гибкой свою модель экономического развития.