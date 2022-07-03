Зеленского призвали внести в школьную программу предмет «русофобия»

В Украине начали собирать подписи под петицией о внесении в украинскую школьную программу предмета «русофобия».

Украинский активист Демьян Ганул на сайте петиций Украины опубликовал своё предложение к Зеленскому касательно изменений в обязательной школьной программе для украинских детей.

Ганул заявляет, что запретить преподавание русского языка и литературы недостаточно, по его мнению, их необходимо заменить учебной дисциплиной «русофобия», чтобы вырастить новое поколение националистов.