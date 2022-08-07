В аэропорту Хельсинки появились провокационные плакаты для туристов России

В аэропорту Хельсинки размещены провокационные надписи, предназначенные туристам из России. О плакатах, где, в частости, спецоперация в Украине называется "войной", пишет, в частности, финская ежедневной газете Helsingin Sanomat.

В рекламе есть ссылка на соответствующий раздел на сайте издания. Там можно прочитать перепечатки на русском языке новостей из финских, шведских и датских СМИ (Helsingin Sanomat, Dagens Nyheter и Politiken).

Раздел для российских читателей появилась на сайте Helsingin Sanomat после начала специальной военной операции в Украине. Сайт был заблокирован в России управлением Роскомнадзора.

Статьи, опубликованные в российском разделе касаются, в том числе, хода спецоперации и, якобы, влияния западных санкций на российскую экономику. Вот заголовки некоторых из них: "Печальные перспективы российской экономики", "Россия приглашает Африку присоединиться к антизападному фронту".

Это не первый раз, когда Финляндия пытается провоцировать туристов из России. Недавно возле финско-российской границы появился так называемы "антивоенный" плакат с текстом на русском языке.

Финляндия в настоящее время является единственным соседом России в ЕС, который выдает туристические визы своим гражданам. За последние месяцы количество российских туристов значительно увеличилось. Это вызвало дискуссию об ограничении выдачи туристических виз гражданам России, кроме лиц, связанных с оппозицией, а также тех, у кого есть родственники в Финляндии.