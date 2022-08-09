Историки рассказали, какой была судьба русских женщин в монголо-татарском плену

После Батыева нашествия Русь на два с лишним столетия попала под власть Золотой Орды, которая регулярно брала с нее дань как различными товарами, так и людьми.

Судьба русских женщин в ордынском плену:

В Золотой Орде были два крупных невольничьих рынка, на которых продавали «живой товар» - в городах Сарай-Берке и Сарай-Бату. Позже центр работорговли переместился в Крым, где возник крупный рынок в городе Кафа (современная Феодосия) — через него за два с лишним века прошло порядка 6-6.5 млн человек.

Именно сюда привозили пленников и пленниц, а затем продавали их новым хозяевам или перекупщикам. Которые могли быть из любых мест — от Средней Азии до Северной Африки и если невольники попадали в те далеки края, возврата назад им практически не было.

Да, знатные люди порой могли выкупить своих родственников, но далеко не всегда — если те уже были проданы на рынке, их следы как правило дальше терялись. Поэтому они всячески старались прятать своих женщин, особенно красивых — разумеется, что они пользовались особым «успехом».

Но это получалось далеко не всегда, особенно во время набегов с целью сбора дани.

При этом не все пленные женщины попадали на невольничьи рынки — часть из них монголо-татары оставляли у себя.

Такая «добыча» распределялась по социальному рангу, самые знатные и красивые невольницы доставались высокопоставленным представителям Орды, ну а «младшему офицерскому составу» и рядовым воинам приходилось довольствоваться кем попроще.

Конечно, в первом случае пленницам везло больше — они могли стать наложницами или даже порой женами знатных людей и в таких случаях жили неплохо в сравнении с другими. А вот во втором случае приходилось довольствоваться ролью «походно-полевой жены», то есть, обслуги во время походов.

Питание в таком случае было скудное, одежда тоже сама простая, да и прав не было совершенно никаких. Разумеется, далеко не все могли выжить в таких условиях и самоубийства пленниц были совершенно обычным делом.

Позже ситуация улучшилась, но ненамного:

Правда, постепенно отношения между Русью и Ордой менялись в сторону «партнерских», а после того, как у ордынцев появилась государственная религия — ислам, освободиться попавшим в неволю русским стало проще. Для этого необходимо было принять ислам — он запрещал держать в рабстве единоверцев.

Кроме того, стала более регулярной практика выкупа, причем, в еще более поздние времена был даже введен специальный государственный налог на эти цели. Хотя в любом случае, выкупить всех все равно не удавалось по уже названным причинам — например потому, что их следы зачастую просто терялись.

Длительное влияние Орды на Русь имело серьезные последствия, одним из которых стало ухудшение положения русских женщин и падение их социального статуса. Ведь у монголо-татар был жесткий патриархат, мужчина являлся главой семьи и остальные его члены должны были подчиняться ему беспрекословно.

Особенно это проявлялось в XIV-XV веках, когда ордынское общество в полной мере обрело все черты восточного деспотизма тех времен. И понятное дело, что это отразилось на русском обществе, ведь контакты с ним были достаточно тесными.

Вплоть до того, что некоторые русские князья даже женились на родственницах ханов Орды — например, сестра хана Узбека по имени Кончака в 1317 году стала супругой московского князя Юрия Даниловича. Причем, приехав на Русь она крестилась в православие и приняла новое имя — Агафья.

А мужу своему принесла не только ярлык на княжение, но и почетный титул зятя чингизидов - «гургена».