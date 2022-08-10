На юге Франции из-за лесных пожаров начата эвакуация населения
Пожарные в Южной Жиронде считают ситуацию «крайне неблагоприятной», возобновившиеся пожары опустошили 1000 га сосен во вторник вечером, что потребовало эвакуации в качестве меры предосторожности 3500 человек, сообщили в префектуре.
Эти превентивныемеры на данном этапе касаются городов муниципалитетов Сен-Мань и Хостенс и района Белин-Белье, сообщила префектура Жиронды в твите, где также отметили, что огонь уничтожил сосновый лес на площади в 1000 гектаров.
Муниципалитет Хостенса объявил со своей стороны в своем аккаунте в Facebook о порядке эвакуации жителей с возможностью убежища в деревенских залах Белин-Белие».
«Ситуация очень неблагоприятная. Мы сохраняем все средства, имеющиеся на земле, в течение всей ночи, а впереди еще много защитных точек», — подчеркнул подполковник Мендусс, офицер связи Департамента пожарно-спасательной службы (SDIS) Жиронды.
Опубликовано: Тарас Медведев
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