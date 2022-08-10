Армяне начали обращаться к Азербайджану с просьбой выдачи гражданства

Граждане Армении начали просить Баку о смене своего паспорта на Азербайджанский.

С момента начала Вооруженными силами Азербайджана операции "Возмездие" в Карабахе начали происходить не совсем ожидаемый событий.

Так, стало известно о том, что армяне начали обращаться в Азербайджан с просьбами о получении гражданства этой страны, чего ранее не было.

Одним из первых, кто попросил выдать ему гражданство Азербайджана, стал активист Ишхан Вердян, который выступает за отказ от претензий Армении на Карабах.

Вердян открыто призывает завершить конфликт, поэтому в целях обеспечения своей безопасности ему пришлось уехать в Турцию.