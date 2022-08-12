Власти Кайенны предотвратили поставки тонны кокаина во Францию в июле

Усиление контроля пассажиров в аэропорту Кайенны предотвратило вывоз тонны кокаина во Францию с 1 июля, заявил в четверг префект Кайенны Тьерри Кефеллек.

С 1 июля были проведены три усиленные контрольные операции, которые позволили «изъять или предотвратить погрузку тонны кокаина», заявил префект во время брифинга для прессы по поводу безопасности.

По данным префектуры, «от 17 до 20%» из почти 600 пассажиров, проверенных во время этих крупномасштабных операций, перевозили кокаин.

В начале июня полиция Гайаны внедрила новую стратегию борьбы с незаконным оборотом кокаина, контролируя всех пассажиров из аэропорта Кайенны, вылетающих во Францию. Каждый раз пассажиры оповещаются о проверке накануне, по SMS.

«Стратегия, которая отговаривает контрабандистов, также называемых мулами, от явки на посадку», — сказал префект, который намерен «сломать логистику торговцев людьми и создать неопределенность в их способе управления».

В Гайане аэропорт Феликс-Эбуэ является главным выездом во Францию и обслуживает парижские аэропорты Руасси и Орли. По словам префекта Тьерри Кеффелека, 20% кокаина, потребляемого во Франции, поступает из этого транспортного узла Гайаны.