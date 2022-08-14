Британский генерал спрогнозировал возможность применения ядерного оружия в Украине

Генерал британской разведки Джим Хоккенхалл заявил, что боевые действия в Украине затянуться. При этом, если ВСУ начнет контрнаступление, то Россия вполне может применить ядерное оружие.

Джим Хоккенхалл считает, что сила единства Запада и сопротивление Украины превзошли все прогнозы и ожидания. Однако некоторые территории, которые сегодня находятся под российским контролем, республики Донбасса и руководство России уже де-факто считают своими.

Генерал отметил, что ввиду этого не следует ждать серьезных изменений линии фронта. Если ВСУ начнет контрнаступление на территории, которые российская сторона считает своими, то она вполне может применить ядерное оружие. По крайней мере, речь идет о тактическом ядерном оружии (с наименьшим из возможного урона).

Хоккенхалл подчеркнул, что сегодня риск применения ядерного оружия все же остается небольшим. Его применение может рассматриваться российским руководством только в случае изменения динамики боевых действий.

Генерал британской разведки Джим Хоккенхалл спрогнозировал неизбежность боевых действий в Украине в ноябре 2021 года. За неделю до начала спецоперации РФ он публиковал карту с вероятным направлением удара.