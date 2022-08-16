Суд в Москве оштрафовал Twitch на два миллиона рублей за видеоролик о Буче

Московский суд оштрафовал на два миллиона рублей видеостриминговый сервис Twitch за публикацию видеоролика дискредитирующего российскую армию.

16 августа в Таганском районном суде Москвы прошло заседание по делу видеостримингового сервиса Twitch, который отказался удалять фейки о Вооружённых силах России, содержащиеся в записи трансляции стримера и девушки из города Буча в Киевской области Украины.

Отмечается, что Мировой судья признал Twitch Interactive, Inc виновными в нарушении административного кодекса РФ и назначил наказание в виде штрафа размером два миллиона российских рублей.