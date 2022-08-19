Союзные силы освободили населённые пункты Зайцево и Дача в ДНР
Войска России и армия ДНР освободили деревни Дача и Зайцево в Донецкой области.
19 августа пресс-служба народной милиции ДНР сообщила, что союзные войска Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке армии России освободили от присутствия ВСУ деревни Зайцево и Дача в Донецкой области.
По данным НМ Донецкой Народной республики, с сегодняшнему дню союзные силы окончательно освободили от присутствия ВСУ 270 населённых пунктов в ДНР.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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