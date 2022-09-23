Армения и Азербайджан снова обвинили друг друга в новых обстрелах на границе
Два государства — Армения и Азербайджан — снова обменялись взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня на общей границе. Это следует из заявления оборонных ведомств двух сторон.
Министерство обороны Армении сообщает, что в 7:40 часов 23 сентября подразделения Вооруженных сил Азербайджана «вновь нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия разного калибра по боевым позициям Армении, которые расположены на восточном направлении границы».
В свою очередь Министерство обороны Азербайджана заявило, что это армянские военные обстреляли четыре населенных пункта на восточной армяно-азербайджанской границе. По сообщению оборонного ведомства, «подразделения армии Азербайджана приняли адекватные ответные меры».
Ранее президент Российской Федерации Владмир Путин призвал Баку и Ереван к сдержанности и урегулированию конфликта дипломатическим путем — путем переговоров.
Пограничный конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается длительное время. В частности, стороны считают некоторые участки приграничных районов своими. В виду обострения ситуацию в 2021 году в зону боевых действий были введены миротворческие войска и объявлен режим прекращения огня, который стороны неоднократно нарушают.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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