Блинкен: Украина исчезнет после решения Киева прекратить боевые действия

Госсекретарь США Энтони Блинкен убеждён, что Украина прекратит существование как государство в случае, если Киев прекратит вооружённое сопротивление российской спецоперации.

23 сентября американской государственный секретарь Энтони Блинкен выступил на полях 77-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН, где заявил, что в случае отказа Киева от продолжения боевых действий Украина прекратит существование как отдельная страна. По мнению Блинкена, если же Россия решит завершить спецоперацию сейчас, то кроме остановки конфликта ничего не произойдёт.

Именно поэтому НАТО во глава с Соединёнными Штатами продолжит всесторонне поддерживать Украину поставками финансов и вооружений, утверждает Энтони Блинкен.