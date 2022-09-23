Блогер Терлецкая обвинила Константина Меладзе в домогательствах к участницам группы ВИА Гра
Блогер Любовь Терлецкая, изучив историю музыкального коллектива "ВИА Гра", заявила, что каждая вторая участница группы обвиняла Константина Меладзе в приставаниях.
Блогер Любовь Терлецкая заявила, что Константин Меладзе не достоин доверия, а матери, которые отдают своих дочерей к такому наставнику, должны 100 раз подумать.
Обвинения в домогательствах звезда интернета предъявила Меладзе после того, как скрупулёзно изучила историю женской группы "ВИА Гра".
Известен музыкальный коллектив стал в начале 2000-х. Состав группы несколько раз менялся. Неизменным был образ сексапильных соблазнительниц, который поддерживали солистки.
Терлецкая утверждает, что каждая вторая участница вокального проекта заявляла о домогательствах со стороны продюсера.
В это время Меладзе, 8 лет состоявший в отношениях с Верой Брежневой, продолжал строить из себя примерного семьянина. Об этом сообщает "Рамблер".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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