Блогер Терлецкая обвинила Константина Меладзе в домогательствах к участницам группы ВИА Гра

Блогер Любовь Терлецкая, изучив историю музыкального коллектива "ВИА Гра", заявила, что каждая вторая участница группы обвиняла Константина Меладзе в приставаниях.

Блогер Любовь Терлецкая заявила, что Константин Меладзе не достоин доверия, а матери, которые отдают своих дочерей к такому наставнику, должны 100 раз подумать.

Обвинения в домогательствах звезда интернета предъявила Меладзе после того, как скрупулёзно изучила историю женской группы "ВИА Гра".

Известен музыкальный коллектив стал в начале 2000-х. Состав группы несколько раз менялся. Неизменным был образ сексапильных соблазнительниц, который поддерживали солистки.

Терлецкая утверждает, что каждая вторая участница вокального проекта заявляла о домогательствах со стороны продюсера.

В это время Меладзе, 8 лет состоявший в отношениях с Верой Брежневой, продолжал строить из себя примерного семьянина. Об этом сообщает "Рамблер".