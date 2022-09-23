Кадыров назвал «трусами» уклоняющихся от мобилизации в России
Рамзан Кадыров обвинил в трусости тех, кто уклоняется от воинского призыва в России после начала частичной мобилизации.
В пятницу вечером лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что считает "трусами" и "людьми второго сорта" тех, кто уклоняется от частичной мобилизации в России. По словам Кадырова, когда этим людям нужно что-то от государства, они говорят о своих правах, однако когда власти нужна помощь гражданина, уклонисты бегут из страны.
Рамзан Кадыров уверен, что уклоняющиеся от мобилизации россияне не смогут смыть свой позор, поскольку боятся признаться в трусости даже самим себе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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