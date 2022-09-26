Собчак высмеяла Тимати, который называя себя патриотом, на фоне мобилизации уехал в Узбекистан
Ксению Собчак рассмешил тот факт, что рэп-исполнитель Тимати, который "кричал" о том, что он патриот, после объявления о частичной мобилизации отправился в Узбекистан.
Журналистка, ведущая и блогер Ксения Собчак высмеяла исполнителя и предпринимателя Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов). Артист позиционировал себя патриотом государством, но не счёл зазорным покинуть РФ на фоне частичной мобилизации.
Певец уехал в Узбекистан.
Собчак лаконично прокомментировала новость об отъезде рэпера в своём Телеграм-канале: "Герой только Пугачеву стебать".
Не так давно появилась информация, что Юнусов продал свою долю в сети "Black Star Burger" еще в мае 2021 года. Причиной стала потеря интереса к бизнесу.
Купил бизнес Тимате бизнесмен Йоханн Рафаэль Совада. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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