Собчак высмеяла Тимати, который называя себя патриотом, на фоне мобилизации уехал в Узбекистан

Ксению Собчак рассмешил тот факт, что рэп-исполнитель Тимати, который "кричал" о том, что он патриот, после объявления о частичной мобилизации отправился в Узбекистан.

Журналистка, ведущая и блогер Ксения Собчак высмеяла исполнителя и предпринимателя Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов). Артист позиционировал себя патриотом государством, но не счёл зазорным покинуть РФ на фоне частичной мобилизации.

Певец уехал в Узбекистан.

Собчак лаконично прокомментировала новость об отъезде рэпера в своём Телеграм-канале: "Герой только Пугачеву стебать".

Не так давно появилась информация, что Юнусов продал свою долю в сети "Black Star Burger" еще в мае 2021 года. Причиной стала потеря интереса к бизнесу.

Купил бизнес Тимате бизнесмен Йоханн Рафаэль Совада. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".