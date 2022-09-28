Экс-глава МИДа Польши Сикорски обвинил США в подрыве Северного потока

Бывший Министр иностранных дел Польши Сикорски намекнул, что США виноваты в ЧП на "Северном потоке".

Экс-министр иностранных дел Польши Радек Сикорски рассказал в своих социальных сетях намекнул на причастность Соединенных Штатов к взрывам на трубопроводе "Северный поток".

Он написал "Спасибо, США", прикрепив к записи фотографию круга газа, который поднялся на поверхность океана.

Ранее уже неоднократно говорилось о том, что имеет место внешнее воздействие на трубопровод, из-за чего и произошли взрывы.

В Латвии выразили готовность оказывать Российской Федерации всяческое содействие в расследовании инцидента.