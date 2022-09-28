Володин: «люди пересилят время, которое их напугало и встанут в очереди назад через границу»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о стоящих на границах с Казахстаном и Грузией россиянах, подметив, что вскоре они «встанут в очередь назад через границу».

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин высказался о российских гражданах, стоящих в данный момент в очередях на границах Грузии и Казахстана. Комментарий спикера прозвучал в эфире "Дума.ТВ".

Политик заявил, что стоящие на границе россияне бегут в Казахстан и другие страны ближнего зарубежья. Которые стабильностью и экономическими свободами обязаны России, - обратил внимание Володин.

Вячеслав Володин в отношении уезжающих граждан отметил, что позже они "пересилят время, которое их напугало, и встанут в очереди назад через границу".

Ранее, 27 сентября, стало известно, что на границе Челябинской области и Казахстана образовалась большая очередь из желающих попасть в Среднеазиатскую республику.

По информации МВД Казахстана, с 21 сентября в республику въехало около 98 тысяч россиян. В свою очередь, выехало из Казахстана 64 тысячи граждан РФ.

По информации, предоставленной пограничным управлением ФСБ по области, граждане въезжают в Казахстан с разными целями и намерениями. Никаких ограничений по пересечению границы нет, - отмечает пресс-служба ФСБ.

До этого, Минобороны РФ заявило, что в рамках частичной мобилизации и призыва не будет требовать от властей соседних стран принудительно возвращать уехавших россиян.