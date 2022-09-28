Кучера заявил, что готов отправиться на фронт

Ведущий и актёр Оскар Кучера заявил, что если ему придёт повестка из военкомата, он готов отправиться на передовую.

Под критерии частичной мобилизации подходят многие отечественные знаменитости, но не все намерены идти воевать. О своем желании служить в рамках мобилизации сегодня, 28 сентября, заявил популярный ведущий телевидения и актёр Оскар Кучера.

Звезда экрана подчеркнул, что известных личностей, не имеющих отсрочки от прохождения службы по поводу плохого самочувствия, могут призвать в рамках частичной мобилизации.

Кучера утверждает, что готов отправиться на передовую, если ему вручат соответствующую повестку.

Кучера написал в своём Телеграм-канале: "Ну и вот! Как же сильно некоторые из вас хотят меня отправить на фронт! Ответ такой: Буду нужен - пойду. Без радости. Со страхом. Но пойду. А какой вариант, граждане пацифисты? Я за мир, но у меня пятеро детей, и они все в России. Бежать не собираюсь".