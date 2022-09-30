Власти Финляндии закрыли границу с Россией

Власти Финляндии 30 сентября закрыли границу для граждан Российской Федерации.

Власти Финляндии приняли решение закрыть границу с Россией из соображений уменьшения потока российских туристов в стране. Данную информацию предоставил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, передает телеканал Yle.

Во время брифинга с журналистами Хаависто заявил о данном решении правительства страны, которое вступила с пятницы 30 сентября.

Министр подчеркнул, что не считает каждого российского туриста угрозой для национальной безопасности страны. В Финляндию граждане РФ смогут попасть по основаниям, состоящие из десяти пунктов, - добавил Хаависто.

Как утверждает министр внутренних дел Криста Микконен, российский туризм наносит ущерб международному статусу и престижу Финляндии.

Глава МВД добавила, что если гражданам России на финской границе откажут во въезде по турвизе, они по-прежнему смогут подать заявление на предоставление убежища.

Финляндия не первая страна, которая закрыла свои границы с РФ. 28 сентября Латвия перекрыла свои пропускные пункты и ввела режим чрезвычайного положения на границе с Российской Федерацией. Правительство Латвии обосновала это тем, что в ближайшее время количество мигрантов из России может резко увеличиться.

По мнению властей Прибалтийской республики, такой наплыв мигрантов угрожает национальной безопасности страны.