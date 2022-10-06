МИД РФ: Москва сделает всё для расследования терактов на «Северных потоках»
2022-10-06
09:41
Пресс-служба российского МИДа рассказала об отношении официальной Москвы к ЧП на "Северных потоках" и о ходе расследования инцидентов.
В четверг утром заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил, что в Кремле могут прибегнуть к абсолютно любым инструментам с целью добиться объективности при расследовании терактов на российских газопроводах типа "Северный поток" в Балтийском море.
Известно, что утечка газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" была зафиксирована энергетическими агентствами Дании 26 сентября, и с тех пор доподлинно не установлено, кто причастен к случившемуся. Вместе с тем Владимир Путин уверен, что теракты на North
Stream устроили западные спецслужбы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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