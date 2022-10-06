Цензура: Джигурда и Волочкова совершили интимный челлендж в шоу Ивлеевой

Отношения Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой часто выходят за рамки дружеских. В рамках шоу Насти Ивлеевой между ними "вспыхнул интим".

Балерина Анастасия Волочкова и актёр Никита Джигурда повторили увлекательный челлендж в эфире шоу блогера Анастасии Ивлеевой.

Суть конкурса в том, что один участник изображает что-то на спине другого, а второй не глядя угадывает, что нарисовано.

Джигурда подошел к делу творчески, сделав необычный рисунок, подробности стоит лучше скрыть.

Балерина не поняла, что нарисовал артист, а позднее, увидев "творение", засмеялась, вскинув ногу.

Изображая что-то на спине своей подруги, Джигурда произнёс: "Вот так, доченька. Смотри, вертикаль!", осыпая поцелуями полуобнаженную Волочкову.

Та с ответом тянуть не стала: "Мне плевать, что ты нарисовал, но я тебя люблю!"