Цензура: Джигурда и Волочкова совершили интимный челлендж в шоу Ивлеевой
2022-10-06
10:03
Отношения Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой часто выходят за рамки дружеских. В рамках шоу Насти Ивлеевой между ними "вспыхнул интим".
Балерина Анастасия Волочкова и актёр Никита Джигурда повторили увлекательный челлендж в эфире шоу блогера Анастасии Ивлеевой.
Суть конкурса в том, что один участник изображает что-то на спине другого, а второй не глядя угадывает, что нарисовано.
Джигурда подошел к делу творчески, сделав необычный рисунок, подробности стоит лучше скрыть.
Балерина не поняла, что нарисовал артист, а позднее, увидев "творение", засмеялась, вскинув ногу.
Изображая что-то на спине своей подруги, Джигурда произнёс: "Вот так, доченька. Смотри, вертикаль!", осыпая поцелуями полуобнаженную Волочкову.
Та с ответом тянуть не стала: "Мне плевать, что ты нарисовал, но я тебя люблю!"
Опубликовано: Наталья Гончарова
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