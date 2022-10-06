«Не в дорогом костюме в уютной Москве»: Собчак призвала Певцова отправиться на передовую

2022-10-06

10:11

Ксения Собчак осудила депутата ГД Дмитрия Певцова за циничность, неискренность, когда тот выступал перед мобилизованными в России.

Ксения Собчак раскритиковала актера и депутата ГД РФ Дмитрия Певцова, обратившегося с речью к участникам частичной мобилизации.

В своем Телеграм-канале Собчак высказалась о выступлении Певцова, не поверив в искренность слов знаменитости.

Ксения осудила политика: "Такие вещи можно произносить, только когда сам идешь на фронт с этими ребятами, а не в дорогом кашемировом костюме в уютной Москве.

Дмитрий Анатольевич, в окоп, в окоп".

Опубликовано: Наталья Гончарова









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