«Не в дорогом костюме в уютной Москве»: Собчак призвала Певцова отправиться на передовую
2022-10-06
10:11
Ксения Собчак осудила депутата ГД Дмитрия Певцова за циничность, неискренность, когда тот выступал перед мобилизованными в России.
Ксения Собчак раскритиковала актера и депутата ГД РФ Дмитрия Певцова, обратившегося с речью к участникам частичной мобилизации.
В своем Телеграм-канале Собчак высказалась о выступлении Певцова, не поверив в искренность слов знаменитости.
Ксения осудила политика: "Такие вещи можно произносить, только когда сам идешь на фронт с этими ребятами, а не в дорогом кашемировом костюме в уютной Москве.
Дмитрий Анатольевич, в окоп, в окоп".
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Польша предупреждает о диктате Германии в энергетической политике
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
Госдеп: США не будут размещать американское ядерное оружие в Польше
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе