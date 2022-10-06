Дело между Twitter и Илоном Маском по-прежнему актуально для судьи
2022-10-06
11:39
Судья по судебным разбирательствам заявил в среду, что судебное разбирательство по-прежнему назначено на 17 октября, пока социальная сеть и босс Tesla официально не потребовали приостановки разбирательства.
Судья, отвечающий за судебное разбирательство между Twitter и Илоном Маском, заявил в среду, что судебное разбирательство по-прежнему назначено на 17 октября, поскольку социальная сеть и босс Tesla официально не потребовали приостановки разбирательства.
Илон Маск написал в Твиттере в понедельник, предлагая купить компанию, как и планировалось изначально, за 44 миллиарда долларов, если совет директоров завершит его судебный процесс, и он получит необходимые средства.
Но на данном этапе «стороны не просили приостановить разбирательство», — заявила судья Кэтэлин Маккормик в письме к адвокатам в среду.
«Поэтому я продолжаю подготовку к суду», — добавила она. Twitter подал жалобу на Илона Маска в начале июля, чтобы заставить его выполнить свое обязательство, данное двумя месяцами ранее.
Опубликовано: Тарас Медведев
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