Дело между Twitter и Илоном Маском по-прежнему актуально для судьи

Судья по судебным разбирательствам заявил в среду, что судебное разбирательство по-прежнему назначено на 17 октября, пока социальная сеть и босс Tesla официально не потребовали приостановки разбирательства.

Судья, отвечающий за судебное разбирательство между Twitter и Илоном Маском, заявил в среду, что судебное разбирательство по-прежнему назначено на 17 октября, поскольку социальная сеть и босс Tesla официально не потребовали приостановки разбирательства.

Илон Маск написал в Твиттере в понедельник, предлагая купить компанию, как и планировалось изначально, за 44 миллиарда долларов, если совет директоров завершит его судебный процесс, и он получит необходимые средства.

Но на данном этапе «стороны не просили приостановить разбирательство», — заявила судья Кэтэлин Маккормик в письме к адвокатам в среду.

«Поэтому я продолжаю подготовку к суду», — добавила она. Twitter подал жалобу на Илона Маска в начале июля, чтобы заставить его выполнить свое обязательство, данное двумя месяцами ранее.