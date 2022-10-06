Эрдоган: «самый худший мир» с РФ для Украины будет лучше продолжения конфликта
2022-10-06
23:28
Тайип Эрдоган уверен, что подписанный на невыгодных для Киева условиях мирный договор с Россией лучше, чем продолжение спецоперации.
В ночь на 7 октября президент Турции Тайип Эрдоган публично заявил, что даже подписанный мир с Россией на максимально невыгодных для Украины условиях будет лучше, чем продолжение полномасштабного военного конфликта между российской и украинкой армиями.
Также Эрдоган выразил уверенность, что из ныне живущих политиков он является единственным мировым лидером, который может вести открытые и равноправные переговоры во время специальной военной операции вооружённых сил РФ как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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