Тайип Эрдоган уверен, что подписанный на невыгодных для Киева условиях мирный договор с Россией лучше, чем продолжение спецоперации.

В ночь на 7 октября президент Турции Тайип Эрдоган публично заявил, что даже подписанный мир с Россией на максимально невыгодных для Украины условиях будет лучше, чем продолжение полномасштабного военного конфликта между российской и украинкой армиями.

Также Эрдоган выразил уверенность, что из ныне живущих политиков он является единственным мировым лидером, который может вести открытые и равноправные переговоры во время специальной военной операции вооружённых сил РФ как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским.