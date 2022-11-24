Продукты, от которых необходимо отказаться во время простуды
Есть продукты, которые способны тормозить процесс выздоровления. Именно поэтому от них нужно отказаться во время болезни.
Иммунолог Елена Парецкая рассказала, какие именно продукты следует исключить во время простуды.
В первую очередь, как отметила медик, необходимо отказаться от алкоголя. Она напомнила, что существует миф о том, что горячее вино или водка с перцем улучшают состояние. Но это не так. Такие продукты только повреждают иммунные клетки, провоцируют мигрень и приводят к обезвоживанию.
Фастфуд и любую плотную пищу тоже придется убрать. Такая пища будет перегружать и без того ослабленный организм.
Если беспокоит кашель, то придется убрать из рациона орехи. Надо учитывать, что они крайне аллергенные и на фоне воспалительного процесса может быть приступ.
Газировка и пакетированные соки содержат много сахара, а значит, что такие напитки не только подорвут иммунитет, но и могут привести к лишним килограммам.
Во время простуды действительно надо пить много жидкости, но предпочтение лучше отдавать чистой воде.
Что касается еды, которая рекомендована в таком состоянии, то речь идет про супы, каши, бульоны с сухариками и курицей.
«В жидком виде пище проще расщепляться и усваиваться, поддерживая силы и пополняя запас белков для синтеза защитных антител», - цитирует медика «Доктор Питер».
Опубликовано: Ангелина Крент
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