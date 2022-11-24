Мать Натальи Водяновой, Лариса Кусакина рассказала, почему отказалась от своей младшей дочери Марии

Лариса Кусакина впервые после того, как ее удочеренная дочка нашлась, прокомментировала, почему решилась от нее отказаться.

По словам женщины, когда Маша родилась, она была крайне растеряна. Семья жила на грани выживания, а у нее на руках уже были две дочери Наталья и Оксана, которая родилась с отклонениями в развитии и ДЦП.

Возможности воспитывать сразу троих детей у Ларисы просто не было, поэтому она решилась написать отказную от дочери, но при первой же возможности забрать ее из дома малютки.

Но судьба сложилась иначе, девочку взяла на воспитание, американская пара из Северной Каролины, и дала ей новое имя Дженнифер. Спустя многие годы безуспешных поисков Натальей сестры, Дженнифер сама ее разыскала. Подробную историю сестер напечатал Вог.