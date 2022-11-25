Глава ООН по правам человека призвала наказать расстрелявших военнопленных РФ

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет утверждает, что виновные в массовом расстреле российских военнопленных должны быть привлечены к ответственности.

25 ноября возглавляющая комиссариат Организации объединённых наций по правам человека Мишель Бачелет сообщила, что ООН настаивает на тщательном расстреле свыше десяти российских военнопленных украинскими солдатами, а после завершения оперативно-розыскных мероприятий все виновные в инциденте должны быть наказаны в соответствии с буквой закона.

Примечательно, что прокуратура Украины не признаёт незаконность факта расстрела военнопленных РФ, утверждая, что они якобы произвели имитацию сдачи в плен, после чего открыли огонь из автоматического оружия.